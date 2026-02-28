Adnkronos News

Sanremo, De Martino al Festival stasera? I rumors e gli annunci per il 2027

(Adnkronos) – Quando mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti in conferenza all’Ariston circa un annuncio stasera “non troppo tardi” sul festival del 2027 stanno alimentando ipotesi e congetture. La voce più insistente parla di un possibile arrivo di Stefano De Martino per la finalissima del festival. Voce che non trova naturalmente conferme ufficiali. Ma – a quanto apprende l’Adnkronos – la possibilità che il conduttore di ‘Affari Tuoi’ si affacci nella puntata di stasera è concreta. Se così fosse, lo scenario più plausibile è che Carlo Conti, più che l’annuncio di un suo ripensamento sulla chiusura di un ciclo, voglia fare con lui una sorta di passaggio di consegne per la conduzione e la direzione artistica del festival 2027.  

