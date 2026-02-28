Adnkronos News

Sanremo 2026, oggi la finale – Diretta

By Adnkronos
(Adnkronos) – È arrivato il giorno della finale del
festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l’ultima condotta da Carlo Conti. Dopo la serata cover che ha visto il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony, si riparte con la gara e con i singoli che saranno nuovamente cantati dai 30 artisti. Tutte le news sulla finalissima di Sanremo. 

Nella serata cover, dietro il due vincente Ditonellapiaga-TonyPitony, si sono piazzati al secondo posto in classifica Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma. 

 

