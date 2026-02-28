CalcioNapoliNews

Restyling Maradona: lunedì tutta la documentazione alla UEFA

By Gabriella Calabrese
Il Napoli ha fatto saper di non essere interessato al restyling del Maradona, quindi il Comune prosegue “da solo”. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica affermando: Dopo la riunione del 6 febbraio il Comitato organizzatore locale Uefa 2032 ha chiesto per iscritto un’ampia documentazione entro lunedì e riceveranno tutto entro tale data”. Tale documentazione conterrà il modello di stadio (lo Stadium Template) con tutti i costi necessari alla ristrutturazione del Maradona (circa 200 milioni di euro). Lunedì, dunque, la FIGC aggiornerà l’elenco e ci sarà anche Napoli.”

