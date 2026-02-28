Politano, missione riscatto a Verona

A Verona il Napoli ritrova Matteo Politano dal primo minuto. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, infatti, dopo la prova opaca di Bergamo contro l’Atalanta, l’esterno azzurro è pronto a riprendersi la scena – e forse anche la fascia da capitano, vista l’assenza di Giovanni Di Lorenzo.

L’ultimo gol di Politano risale al 30 marzo 2025 contro il Milan: una rete pesante nella cavalcata vincente della squadra di Antonio Conte. Da allora, solo assist – quattro in stagione – e tanti cambi di ruolo: da attaccante nel tridente a esterno a tutta fascia, fino a qualche apparizione alle spalle di Rasmus Hojlund.

Contro l’Hellas Verona può essere la partita della svolta: per interrompere un digiuno che dura da undici mesi e per guidare un Napoli ancora a caccia di certezze e leadership. Tornare titolare è già un segnale, ma per zittire le critiche servirà molto di più: servirà il suo gol.