NewsCalcioNapoli

Politano, missione riscatto a Verona

Al Bentegodi torna titolare e cerca il gol che manca da quasi un anno

By Guido Russo
0

A Verona il Napoli ritrova Matteo Politano dal primo minuto. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, infatti, dopo la prova opaca di Bergamo contro l’Atalanta, l’esterno azzurro è pronto a riprendersi la scena – e forse anche la fascia da capitano, vista l’assenza di Giovanni Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione

L’ultimo gol di Politano risale al 30 marzo 2025 contro il Milan: una rete pesante nella cavalcata vincente della squadra di Antonio Conte. Da allora, solo assist – quattro in stagione – e tanti cambi di ruolo: da attaccante nel tridente a esterno a tutta fascia, fino a qualche apparizione alle spalle di Rasmus Hojlund.

Contro l’Hellas Verona può essere la partita della svolta: per interrompere un digiuno che dura da undici mesi e per guidare un Napoli ancora a caccia di certezze e leadership. Tornare titolare è già un segnale, ma per zittire le critiche servirà molto di più: servirà il suo gol.

Potrebbe piacerti anche
News

Di Fusco attacca: “Arbitri scarsi, così si fa morire il calcio. E sugli infortuni il…

News

Curva A in rivolta: striscione di protesta a Verona

Calcio

Anguissa, niente…Ancora una volta sarà per la prossima

Calcio

Restyling Maradona: lunedì tutta la documentazione alla UEFA

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.