Napoli, il calendario di Marzo con gli orari!

Verona-Napoli di oggi chiude il mese di Febbraio per il Napoli di Antonio Conte. Un Napoli costretto anche in questo mese dover far fronte ancora con diversi infortuni, tra tutti Mctominay che non ne aveva saltata una. Il prossimo mese sarà fondamentale per i partenopei che dovranno cercare di ottenere punti fondamentali per tenere dietro le dirette avversarie per il posto Champions, assodato che Inter e Milan siano già in Champions, oltre ai partenopei restano Roma, Juventus, Atalanta e Como, di seguito la classifica attuale completa:

1° Inter 67

2° Milan 54*

3° Napoli 53

4° Roma 50*

5° Como 48

6° Juventus 46*

7° Atalanta 45

*1 partita in meno

Questi invece i prossimi impegni del Napoli a Marzo, da non sottovalutare data la situazione non facile per le avversarie in lotta retrocessione:

Ventottesima giornata: Napoli-Torino, venerdì 6 marzo ore 20.45

Ventinovesima giornata: Napoli-Lecce, sabato 14 marzo ore 18

Trentesima giornata: Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo ore 18.30.