Marino: ”Napoli, adesso viene il bello”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Marino, allenatore
“Adesso verrà il bello perchè il Napoli recupererà i giocatori e quindi crescerà in risultati e prestazioni, qualche risultato non è arrivato per altri fattori, rispetto alle prestazioni. C’è stato qualche errore arbitrale, non voglio entrare nel dettaglio, ma a Bergamo ad esempio qualcosa ha compromesso la partita perchè se fai il 2-0 cambia tutto. Quindi, qualcosa manca in classifica. Credo nella buona fede di chi sbaglia, ma gli errori penalizzano anche le stagioni perchè a volte per un punto non si raggiungono obiettivi.
Sammarco come allenatore non li conosco perché sta iniziando adesso, ha allenato nelle giovanili quindi non ho grande conoscenza, ma dal punto di vista tattico è sempre stato intelligente quando giocava e quindi ha una strategia tattica importante perchè ha appreso qualcosa da tutti gli allenatori. Sa lavorare e mettere bene in campo le squadre, poi la differenza la fanno sempre i singoli giocatori. Adesso lo attende una gara proibitiva in cui il Napoli ha solo da perdere. A volte inconsciamente si snobba l’avversario, ma sicuramente non capiterà al Napoli che ha lasciato dei punti per strada. Finalmente quest’anno la società aveva un organico con tante alternative per competere e si è ritrovato a far giocare sempre gli stessi. E poi, gli infortuni aumentano quando si deve giocare così tanto, ma il Napoli deve avere fiducia per raggiungere il traguardo Champions. Che è comunque importante perché si dà continuità al progetto tecnico. A questo punto bisogna guardare avanti e far tesoro di qualcosa che eventualmente si è sbagliato.
Non conosco il rapporto tra Conte e lo staff medico, ma quando si gioca tanto è più semplice che ci siano tanti infortuni muscolari.”