Marino: ”Napoli, adesso viene il bello”

Sammarco come allenatore non li conosco perché sta iniziando adesso, ha allenato nelle giovanili quindi non ho grande conoscenza, ma dal punto di vista tattico è sempre stato intelligente quando giocava e quindi ha una strategia tattica importante perchè ha appreso qualcosa da tutti gli allenatori. Sa lavorare e mettere bene in campo le squadre, poi la differenza la fanno sempre i singoli giocatori. Adesso lo attende una gara proibitiva in cui il Napoli ha solo da perdere. A volte inconsciamente si snobba l’avversario, ma sicuramente non capiterà al Napoli che ha lasciato dei punti per strada. Finalmente quest’anno la società aveva un organico con tante alternative per competere e si è ritrovato a far giocare sempre gli stessi. E poi, gli infortuni aumentano quando si deve giocare così tanto, ma il Napoli deve avere fiducia per raggiungere il traguardo Champions. Che è comunque importante perché si dà continuità al progetto tecnico. A questo punto bisogna guardare avanti e far tesoro di qualcosa che eventualmente si è sbagliato.