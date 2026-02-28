Marelli, ancora episodi arbitrali protagonisti in Verona-Napoli – DAZN

Ancora una volta parlare di calcio risulta difficile. Lo è stato la settimana scorsa dopo che il Napoli da un possibile 0-2 si è trovato a perdere 2-1 e lo si fa ancora oggi, nonostante la vittoria in extremis.

Questa volta gli errori non hanno influito, ma poteva farlo, e nell’epoca del VAR, nel 2026, nel mondo tecnologico all’avanguardia non dovrebbe succedere.

Di seguito le parole di Luca Marelli, moviolista di DAZN, che commenta gli episodi del Bentegodi:

“Sul calcio d’angolo c’era una spinta di Frese su Buongiorno che andava sanzionata. Per quanto riguarda la rete, Frese è in fuorigioco ma non impatta in alcuna maniera sul portiere, però c’è da valutare se impatta su Hojlund che si trova a pochi centimetri. Si tratta di una valutazione soggettiva perché se c’è un dubbio l’arbitro deve essere richiamato.”