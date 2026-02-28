Manna, al lavoro per bomber argentino! – Il Mattino

Arrivato dopo diversi problemi burocratici, il talento argentino Milton Pereyra è stato subito schierato con la Primavera. Esordio tuttavia, amaro per l’argentino classe 2008 che non è riuscito a lasciare il segno e soprattutto non è riuscito ad evitare la quarta sconfitta di fila per gli azzurrini. Queste le parole dell’allenatore, Dario Rocco, dopo il fischio finale, riportate da Il Mattino: «Stiamo calmi, è un ragazzino del 2008 che ha ancora davanti tanto tempo. Leggo di grande colpo, di Boca Juniors, non dimentichiamo che è un ragazzo come gli altri.»

Su di lui gli occhi del Ds, Giovanni Manna, che era in tribuna per seguire il giovane alla sua prima volta con la maglia del Napoli, con lui l’agente Sommella e Antonio Sinicropi della squadra scouting per vederlo all’opera.

Un’ora in campo a correre e saltare, così continua l’edizione odierna da Il Mattino, qualche buon movimento e la dimostrazione di una struttura fisica già molto importante per l’età. Ma i pochi allenamenti con i compagni si sono notati tutti, così come sono state chiare le potenzialità di Milton, bomber dal sacrificio facile che vuole farsi notare con l’azzurro addosso. La coppia argentina con il connazionale Baridò deve dare i suoi frutti, ieri sono stati insieme in campo per la prima volta per pochissimi minuti, troppo pochi per fare la differenza. Ma c’è ancora l’obiettivo minimo da conseguire e soprattutto c’è la volontà di costruire qualcosa di importante per il futuro.

Non il migliore dei debutti per Pereyra. «Ma è un ragazzo d’oro che si è subito messo a lavorare. Si è già mosso molto bene, non carichiamolo di aspettative» ha spiegato ancora l’allenatore azzurro.