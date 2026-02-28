NewsCalcio

Live Verona-Napoli: Azzurri in vantaggio

Il live del match

By Lorenzo Capobianco
0

12′: Napoli in gestione dopo il gol che ha sbloccato a freddo la partita. Il Verona attacca cercando il pareggio

2′: Hojlund! Napoli subito in vantaggio. Palla in profondità per Rasmus che difende palla, serve Politano che crossa. La palla viene allontanata sulla testa di Hojlund che scavalca Montipò. E’ 0-1 Napoli.

1′: Si inizia. E’ appena cominciata Verona-Napoli. Buona partita e forza azzurri

Tutto pronto al Bentegodi, dove Napoli e Verona si giocano punti fondamentali per le rispettive corse. Il Napoli vuole approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma, il Verona si gioca le ultime speranze di permanenza in Serie A.

 

Le formazioni ufficiali

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco
Allenatore: Antonio Conte

 

