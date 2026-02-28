Senza categoriaCalcioIn Evidenza

Live Serie A, l’Inter vola in campionato 2-0 con il Genoa!

By Daniele Garofalo
0

Dopo la delusione Champions l’Inter si rimbocca le mani e torna a sorridere. 2-0 nel match interno contro il Genoa, che chiude il Sabato della Serie A. Genoa che resta nella mischia retrocessione a solo +3 punti.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino del match:

INTER-GENOA 2-0

MARCATORI: 31′ Dimarco (I), 70′ rig. Calhanoglu (I)

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (dal 66′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (dal 77′ Frattesi), Mkhitaryan (dal 59′ Calhanoglu), Dimarco; Bonny (dal 77′ Diouf), Thuram (dal 59′ Esposito). All. Chivu
GENOA: (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (dal 46′ Amorim), Martìn (dall’86’ Sabelli); Baldanzi (dal 66′ Messias); Vitinha (dal 59′ Ekuban), Colombo (dal 66′ Ekhator). All. De Rossi

ARBITRO: Fabbri
AMMONITI: Malinovskyi (G), Mkhitaryan (I), Calhanoglu (I)
ESPULSI: –

