LDA: “Duettare con papà Gigi mi spaventa, Tredici Pietro vero vincitore”

(Adnkronos) – “Tredici Pietro ha realizzato quello che è un mio grande sogno: duettare con mio padre”. Così LDA, in gara al Festival di Sanremo con Aka7even, ospite nello studio-glass de La volta buona, ha commentato l’esibizione andata in scena ieri che ha visto protagonista Tredici Pietro in duetto con il papà Gianni Morandi. “Tredici Pietro è stato il vero vincitore della serata delle cover”, ha detto Luca D’Alessio.  

L’artista ha ammesso che condividere il palco con il padre, Gigi D’Alessio, è uno dei suoi più grandi sogni. “Solo io – ha detto – e Leo Gassmann possiamo capire cosa è successo sul palco, è un mio grande sogno”, ha detto citando il terzo figlio d’arte in gara al Festival, Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassmann.  

Ma LDA non ha nascosto il timore: “Io ho molta paura di duettare con mio padre. Non mi sento ancora pronto. A me Gianni e Pietro hanno emozionato tanto, io so perfettamente quello che prova Pietro, ed è stato bellissimo da vedere”. 

Adnkronos News

