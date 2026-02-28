Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”

(Adnkronos) – “Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della stabilità della Regione e al contempo ha rinnovato la sua vicinanza alla popolazione civile iraniana che, con coraggio, nelle scorse settimane ha richiesto il rispetto dei suoi diritti civili e politici, subendo una repressione violenta e ingiustificabile”. Questa la nota di Palazzo Chigi al termine del vertice con la premier Giorgia Meloni sull’attacco da parte di Usa e Israele all’Iran.

Alla riunione hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento telefonico il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, collegato da Dubai, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Presenti i vertici dell’Intelligence. “La riunione ha consentito un’aggiornata valutazione della situazione di sicurezza per i connazionali presenti nella regione che è oggetto, fin da questa mattina, di un costante monitoraggio e assistenza da parte dell’Unità di Crisi e su cui ha riferito il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani”, si legge nella nota di palazzo Chigi al termine del vertice.

Già questa mattina Meloni – che “ha condiviso le valutazioni raccolte nel pomeriggio nei numerosi contatti telefonici avuti con alcuni partner europei, a partire dal cancelliere Merz e dal primo ministro Starmer” – aveva presieduto una video call per fare il punto sulla situazione.

La presidente del Consiglio ha inoltre sentito “il re del Bahrein, l’emiro del Kuwait, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, l’emiro del Qatar e il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita. Sono in corso ulteriori contatti con il sultano dell’Oman e il re di Giordania. In serata e domani si terranno ulteriori contatti con i nostri partner nelle riunioni previste a livello dei Ministri degli Esteri in ambito sia G7 che di Unione europea”. Ai leader del Golfo Meloni “ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni”.

“A seguito della situazione in corso in Iran, lunedì convocherò un collegio speciale dei commissari”, ha scritto in un post su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui “per la sicurezza e la stabilità regionale, è di fondamentale importanza che non si verifichi un’ulteriore escalation attraverso gli attacchi ingiustificati dell’Iran contro i partner della regione”.

Von der Leyen ha condannato gli “attacchi ingiustificabili” dell’Iran contro gli Emirati arabi uniti. “Ho espresso il nostro pieno sostegno e presentato le nostre condoglianze in seguito agli attacchi iraniani e delle vittime che hanno provocato”, ha dichiarato parlando al telefono con il presidente degli emirati, Mohamed ben Zayed. “L’Europa condanna con fermezza questi attacchi ingiustificabili. E che costituiscono una violazione flagrante della sovranità degli Emirati arabi uniti oltre che di una violazione flagrante del diritto internazionale”, ha aggiunto su X.

Aerei britannici “sono in volo oggi” in Medio Oriente “come parte di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati”, ha fatto sapere Starmer in una dichiarazione da Downing Street.

“La Germania chiede all’Iran di cessare gli attacchi militari contro Israele e altri partner nella regione. La leadership di Teheran deve porre fine alla violenza contro il proprio popolo e tornare a una soluzione negoziata”. E’ quanto sollecitato dal Merz in una serie di post su X, ricordando poi che “insieme alla Francia, al Regno Unito e ai partner europei, la Germania ha ripetutamente chiesto alla leadership iraniana di interrompere il suo programma nucleare, di astenersi dagli attacchi militari e di porre fine alla violenza contro la propria popolazione”. “Il popolo iraniano ha il diritto di determinare il proprio futuro. La Germania sta collaborando strettamente con gli Stati Uniti, Israele e i partner della regione. Rimaniamo impegnati per la pace e la sicurezza nella regione e per la sicurezza di Israele”, conclude il cancelliere.

