Iran, Israele: “Abbiamo lanciato attacco preventivo”

(Adnkronos) – “Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, come riporta il Times of Israel. Due colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran. Katz ha reso noto di aver dichiarato “uno stato d’emergenza immediato in tutto il Paese”. In Israele risuonano le sirene.

Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all’Ente per l’aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet.

