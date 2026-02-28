Giovane, le parole dell’ex Verona, decisivo oggi per il Napoli! – TMW

Arrivato a Gennaio, il brasiliano ex Verona, ancora deve brillare con la maglia del Napoli, ma oggi nella vittoria di Verona c’è anche il suo zampino. Suo l’assist decisivo per il ritorno al gol di Lukaku e soprattutto la vittoria fondamentale che regala i 3 punti ai partenopei.

Battibeccato un po’ dai suoi ex tifosi quando è entrato in campo, il giovane brasiliano ha parlato dopo la partita in conferenza stampa, queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Cosa ti hanno detto i compagni dopo questo assist?

“Sono troppo felice per questo assist. Una partita difficile, come squadra sapevamo che sarebbe stata una partita importante. Dico sempre che finita la partita si pensa alla prossima, questo è l’importante. Ovviamente voglio il gol, ma se posso aiutare la mia squadra con un assist sono felice così”.

Ti hanno dato fastidio i fischi? Saresti rimasto a Verona?

“Sono felice di essere tornato a Verona, ho abitato qui solo sei mesi, ma mi sono ambientato molto bene anche come persona. Lo so che il Verona ora è in un momento difficile, ma io sono sono stato molto felice, ho grande gratitudine per l’Hellas. Attraverso il Verona sono andato al Napoli, ma oggi sono felice di aver vinto la partita”.

L’effetto del Bentegodi lo hai sentito anche tu, per esempio quando hai fatto un retropassaggio sbagliato con il Parma: è una annata nata male che rischia di finire anche peggio per la tua ex squadra?

“Quando ero qui lavoravo come ora lavoro nel Napoli. L’errore con il Parma fa parte del calcio, lavoro sempre per migliorare, questa è la mia vita ed il calcio, sono stato felice di tornare a Verona, salutare i compagni che hanno giocato con me, ma ora la mia testa è qui a Napoli!”