Di Fusco attacca: “Arbitri scarsi, così si fa morire il calcio. E sugli infortuni il Napoli ha sbagliato tutto”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Ecco le sue parole:

“Gli arbitri si dovranno importare se vengono sospesi tutti quelli che commettono gli errori vengono sospesi. Il 50% degli arbitri sono scarsi. Se ci ricordiamo quando venne messo il VAR, il 50% di loro erano in disaccordo. Il regolamento, poi, non li aiuta, perché vengono tolto lo 0.25 del voto. Ma stanno facendo morire il calcio italiano. Gli arbitri, per poter arbitrare bene, devono aver giocato a calcio per capire la dinamica.

Ci sono vari misteri riguardo gli infortuni. Lukaku è un mese e mezzo che è in panchina e non è possibile che non abbia una ventina di minuti o mezz’ora nelle gambe. Lo stesso Anguissa, anche se ha fatto 45’ a ritmi blandi contro il Giugliano. Bisogna però vedere come si è sentito dopo con la schiena che fa parte della catena cinetica superiore. L’errore sta lì, dove hanno sbagliato con i carichi e la metodologia di lavoro.