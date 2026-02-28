De Bruyne, rientro a Napoli in compagnia di Loovens! Il Mattino
Il tempo di vedere le bellezze della città partenopea è stato poco, l’infortunio di ottobre ha compromesso il suo viaggio, sia calcistico che culturale della città partenopea. Rientrato da poco il belga ne ha approfittato per recuperare il tempo perso da dedicare alla città azzurra. Sottolineato nell’edizione odierna da Il Mattino, il belga, rientrato domenica, è stato visto immediatamente anche fuori dal campo. Per lui prima una cena da “Mimì alla Ferrovia” mercoledì scorso, poi il pranzo di ieri all’Ammot Cafè sul litorale flegreo, fino al pomeriggio di relax trascorso in una masseria della zona.
Ad accompagnare il fuoriclasse in questa parentesi napoletana c’è la famiglia al completo insieme ad alcuni amici stretti, tra cui Glenn Loovens, ex calciatore e legatissimo alla coppia formata da Kevin e dalla moglie Michèle.
Loovens, difensore olandese classe ’83, è una vecchia conoscenza del calcio europeo con un passato tra Feyenoord, Celtic, Sheffield Wednesday e Sunderland. Anche l’olandese, oggi attivo nel management sportivo, ne ha approfittato per scoprire le bellezze della città: accompagnato dall’amico imprenditore Pasquale Sgambati e da Antonio De Luca, personal agent dell’ex City a Napoli, ha fatto tappa al Murales di Maradona prima di fermarsi a pranzo alla pizzeria Impasto 55 a Piazza Vittoria.