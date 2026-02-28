NewsCalcioNapoli

Curva A in rivolta: striscione di protesta a Verona

By Sara Mazzone
0

La Curva A del Napoli torna a far sentire la propria voce contro i divieti del Viminale, questa volta con uno striscione esposto all’esterno dello stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, prima del fischio d’inizio di Verona-Napoli.

Factory della Comunicazione

Lo striscione recita chiaramente: “Senza ultras non c’è partita… Basta divieti!”, un messaggio simbolico e diretto che sintetizza il malcontento dei tifosi organizzati azzurri.

La protesta della Curva A e del tifo organizzato napoletano nasce dai provvedimenti adottati dal Viminale e dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che hanno imposto restrizioni e divieti per molte trasferte dei supporter del Napoli in tutta Italia nel corso di questa stagione.

Nel caso della trasferta al Bentegodi, i tifosi partenopei hanno potuto raggiungere Verona solo in numero limitato e con pesanti prescrizioni, una situazione che, secondo gli ultras, rappresenta un vero e proprio accanimento istituzionale.

Non si tratta di un episodio isolato: lo stesso slogan era già apparso in occasione della trasferta di Bergamo per Atalanta-Napoli, ma la sua esposizione in terra veneta assume oggi un valore ancora più simbolico. Gli ultras vogliono far sentire il proprio messaggio alle autorità e all’intero mondo del calcio: senza la loro presenza massiccia e il loro calore, lo spettacolo perde autenticità e intensità.

La protesta della Curva A, dunque, continua senza sosta, confermando l’impegno dei tifosi organizzati a ribadire il proprio ruolo fondamentale all’interno dello spettacolo calcistico.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Anguissa, niente…Ancora una volta sarà per la prossima

Calcio

Restyling Maradona: lunedì tutta la documentazione alla UEFA

Calcio

La sfida di Sammarco: tenere viva la speranza del Verona

Calcio

Politano, l’instancabile che tiene insieme la squadra

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.