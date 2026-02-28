NewsCalcioIn Evidenza

“Conte ha tante esigenze, vedremo se ADL lo accontenterà ancora”

By Simona Marra
0
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista direttore di Tuttofantacalcio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali saranno le scelte di Sammarco dal primo minuto?
“Classico 3-5-2 con Montipò tra i pali; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr in vantaggio su Mosquera.”
Come risponderà Conte?
“Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.”
Quale sarà il futuro di Lukaku?
“Da ciò che mi risulta andrà in Arabia Saudita oppure chiuderà la carriera all’Anderlecht. Numeri troppo bassi per un big, anche in relazione all’ingaggio che percepisce. Andrà via.”

 

De Bruyne resterà al Napoli nella prossima stagione?
“Si è rivisto a Castel Volturno ma non si sa quando rientrerà in campo e potrà essere utile alla causa. Parliamo di un calciatore che guadagna otto milioni netti e ha incassato otto milioni di bonus alla firma. Considerato che è stato lui il vero flop di quest’anno, credo che non sarà riconfermato. Dispiace perché il campionato italiano avrebbe bisogno della sua classe, ma dovrebbe stare bene.”

 

Conte allenerà ancora il Napoli l’anno prossimo?
“Conte ha tante esigenze. Vuole investimenti ed una squadra sempre più forte. Vedremo se Adl avrà voglia di accontentarlo ancora. Per Conte servono i nomi, ad esempio Vergara sta facendo la differenza ma gioca solo grazie ai tanti infortuni, altrimenti non l’avremmo mai visto.”
