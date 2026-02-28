Adnkronos News

Bere acqua calda fa bene? Falsi miti e (pochi) benefici, le risposte

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Un bicchiere d’acqua per cominciare la giornata. E’ l’abitudine consolidata più o meno di chiunque. Acqua dal rubinetto o da una bottiglia, generalmente fresca o fredda. Ma non solo. L’abitudine di bere un bicchiere di acqua tiepida, se non calda, è più diffusa di quanto si pensi e si basa su convinzioni che, soprattutto in alcuni paesi, appaiono radicate: si ritiene che l’acqua calda migliori la digestione, acceleri il metabolismo, favorisca la disintossicazione dell’organismo.  

Il tema torna sotto i riflettori di Popular Science, che prova a fare chiarezza. “Bere acqua calda o tiepida può produrre un effetto positivo, ma i benefici sono spesso amplificati”, dice la professoressa Diane Lindsay-Adler, nutrizionista e docente al New York Medical College. In generale, una bevanda calda – non necessariamente solo acqua – può avere un effetto positivo per soggetti alle prese con un raffreddore o con gola irritata. Limone, miele e aglio nell’acqua possono portare giovamento secondo la dottoressa Natasha Bhuyan. Dare sollievo, però, non significa curare. Bevande calde non elimineranno la causa della gola arrossata o del naso ‘gocciolante’: il malessere dipende da virus e batteri. 

 

Capitolo digestione: c’è chi beve acqua calda pensando di ottenere un effetto sul relativo al tratto gastrointestinale che viene stimolato dal liquido a temperatura più o meno ‘elevata’. I nervi inviano un avviso al resto del sistema gastrointestinale, spiega la professoressa Allison Miner, docente di nutrizione e studi alimentari alla George Mason University. Il liquido caldo, acqua compresa, può causare il movimento del tratto gastrointestinale e innescare il processo di eliminazione delle scorie.  

“Ecco perché le bevande calde sono comunemente raccomandate dai gastroenterologi come prima bevanda al mattino, quando si è malati o stitici”, aggiunge la professoressa Lindsay-Adler evidenziando che “l’effetto è neurologico e muscolare: il calore favorisce il rilassamento e aumenta il benessere, il che può indirettamente favorire la digestione”. Il meccanismo però non è automatico, né costante o generalizzato. Il discorso, in sostanza, è simile a quello che erroneamente attribuisce all’acqua calda qualità ‘curative’ in relazione al mal di gola.  

 

La scienza è ancor più netta quando si associa all’acqua calda il ‘potere’ di accelerare il metabolismo: “C’è una sorta di costo metabolico quando ingeriamo qualcosa che non è alla temperatura del nostro corpo, un costo metabolico molto lieve e non cambia il nostro peso corporeo”, sentenzia la professoressa Milner. 

Altro mito da sfatare: l’idea che l’acqua calda non ha nessuna proprietà disintossicante. “La disintossicazione si basa su fegato e reni”, taglia corto Lindsay-Adler. Non ci sono prove che un bicchiere d’acqua calda sia diverso dall’acqua a temperatura ambiente o fredda. Non è in discussione l’importanza dell’acqua e di una corretta idratazione per garantire la corretta funzionalità di reni e fegato. 

L’acqua calda, riassumendo, non fa particolarmente bene. Può far male? Non più di altre bevande ‘hot’. Il rischio reale è uno solo ed è legato all’assunzione di liquidi con una temperatura superiore a 65 gradi: farlo in maniera sistematica può irritare l’esofago, provocando un processo di infiammazione che può rappresentare il punto di partenza di patologie più complesse. In tal senso, è opportuno limitare il consumo di bevande roventi. 

cronaca

