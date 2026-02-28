Anguissa, niente…Ancora una volta sarà per la prossima

Sembra sempre essere arrivato il momento, poi…si rimanda di un’altra settimana. Davvero particolare la stagione di Frank Anguissa, specchio, non c’è che dire, di quella azzurra. La prudenza deve esserci, sicuramente, ma visti i 45 minuti disputati con il Giugliano, in molti, ci avevano sperato. Scrive il CdS: “Nessun rischio e ritorno tra i convocati che slitta alla prossima partita. Frank Anguissa non è nell’elenco dei giocatori oggi impegnati nella trasferta del Bentegodi delle ore 18. Ieri durante la rifinitura la decisione di non inserirlo nel gruppo squadra per Verona nonostante sia tornato da giorni a lavorare con i compagni dopo aver smaltito il fastidio alla schiena. Anguissa era anche sceso in campo mercoledì per un tempo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano ma resiste, per il Napoli, la linea della prudenza anche in vista del futuro. Anguissa salta Verona, dunque, e mette ora nel mirino il Torino”

