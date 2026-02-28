Alessandro Gassmann, lo sfogo dopo Morandi sul palco: “Mi rode il c**o”

(Adnkronos) –

Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a Sanremo 2026 e si scaglia contro le regole “non uguali per tutti” al Festival. L’attore ha pubblicato sui social uno sfogo in cui ha spiegato di non aver potuto presentare sul palco dell’Ariston la nuova serie Rai, ‘Guerrieri’, di cui è protagonista, in partenza dal 9 marzo su Rai 1, perché padre di un artista in gara, Leo Gassmann con il brano ‘Naturale’. Gianni Morandi, nella quarta serata del Festival, è stato protagonista del duetto con il figlio Tredici Pietro.

“Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso”, ha esordito Gassmann sui social.

“Ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante – ha spiegato -. Vabbè dai, sti cazzi, regole non uguali per tutti. Ci vediamo dal 9 marzo”. E poi ha rincarato la dose: “Dico sempre quello che penso mi rode il culo”.

Lo sfogo è arrivato dopo la presenza sul palco di Gianni Morandi che ha accompagnato il figlio Tredici Pietro in un duetto nella serata delle cover con il brano ‘Vita’, esibizione che ha emozionato il pubblico dell’Ariston.

