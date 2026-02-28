Adnkronos News

Afghanistan-Pakistan, due forti esplosioni a Jalalabad

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Lo ha segnalato un giornalista dell’agenzia Afp sul posto all’indomani della nuova escalation tra Afghanistan e Pakistan. Il reporter ha riferito di aver riconosciuto il rumore di un caccia e di aver poi udito esplosioni dalla direzione dell’aeroporto di Jalalabad.  

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover: chi è TonyPitony

Adnkronos News

Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover: la classifica, ecco i…

Adnkronos News

Sanremo 2026, Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco: cosa ha…

Adnkronos News

È morto Neil Sedaka, addio alla leggenda del pop americano

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.