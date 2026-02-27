Vivian Jenna Wilson, la figlia trans di Elon Musk in passerella per Gucci

(Adnkronos) –

Vivian Jenna Wilson, figlia primogenita di Elon Musk, che nel 2022 ha intrapreso il percorso di transizione di genere assumendo il cognome della madre, è apparsa oggi in passerella per Gucci, a Milano. La modella ha calcato la passerella fasciata in un lungo abito bianco, precedendo l’uscita finale di Kate Moss nella prima sfilata di Demna alla direzione creativa della maison fiorentina.

Factory della Comunicazione

Il rapporto tra Elon Musk e sua figlia è interrotto da diversi anni. La giovane ha infatti tagliato i ponti con il padre, citando la sua identità di genere e arrivando a cambiare legalmente nome e cognome per non essere più associata a lui.

—

moda

[email protected] (Web Info)