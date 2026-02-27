NewsCalcioIn Evidenza

Serie A: Parma-Cagliari 1-1

By Emanuele Arinelli
Si apre con un pareggio la 27esima giornata di Serie A tra Parma e Cagliari, terminata 1-1.

Partita equilibrata nel primo tempo, che si chiude a reti inviolate. Nel secondo tempo, però, all’ora di gioco il Cagliari riesce a sbloccarla con l’eurogol dell’ex Napoli Folorunsho, che dopo due mesi dall’ultima partita torna in campo e va subito a segno.

Il Parma reagisce bene e trova il pareggio. Oristanio, entrato dalla panchina a inizio ripresa, realizza il suo primo gol in campionato con la maglia del Parma e firma l’1-1.
Un buon punto per entrambe le squadre, che non si fanno male a vicenda: il Cagliari sale a 30 punti, mentre il Parma si avvicina sempre di più alla quota salvezza, raggiungendo quota 33.

 

Parma (3-4-2-1): Corvi; Del Prato (46’ Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (90’ Cremaschi), Keita (76’ Estevez), Ordonez (46’ Nicolussi Caviglia); Valeri (89’ Carboni), Strefezza; Pellegrino.

Allenatore: Cuesta.

Cagliari (3-4-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Obert, Adopo, Liteta, Sulemana (87’ Idrissi); Palestra, Esposito (87’ Pavoletti), Kilicsoy (61’ Folorunsho).

Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Massimi.

Ammoniti: Rodriguez (C), Dossena (C), Pellegrino (P), Sulemana (C), Valenti (P), Obert (C).

Marcatori: 63′ Folorunsho (C), 83′ Oristanio (C)

 

