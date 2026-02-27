Sanremo Human Index: 430 milioni di interazioni confermano boom social del Festival, Samurai Jay domina terza serata

(Adnkronos) – E’ boom social per le prime tre serate del festival di Sanremo 2026: 430 milioni di interazioni e +22% rispetto al 2025, anche se la terza serata registra un lieve calo fisiologico rispetto alla seconda, con 142 milioni di interazioni (-11%). È quanto emerge dalla terza serata di Sanremo analizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia (GUARDA).

“La terza serata di Sanremo conferma sempre di più la centralità dei social”, spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data. “Rispetto allo scorso i numeri in crescita confermano definitivamente la centralità degli utenti che, con i loro commenti, costruiscono la narrazione”.

Tra i 15 cantanti che si sono esibiti nella terza serata, la gara delle interazioni social vede primeggiare Samurai Jay, con oltre 8 milioni seguito da Arisa (7,9 milioni), Sal Da Vinci (7,3 milioni), Sayf (3,5 milioni) e Tredici Pietro (3,1 milioni).

La crescita follower sui social evidenzia una netta leadership di Sayf (+107mila), seguito da Samurai Jay (+98mila). A distanza si collocano Arisa (+55mila), Sal Da Vinci (+47mila) e Luchè (+47 mila).



Le discussioni sui social hanno registrato diversi picchi di interesse, legati ai momenti più commentati dello show. Tra i primi spiccano il premio alla carriera a Mogol, con le canzoni più famose cantate dal pubblico dell’Ariston, la standing ovation per Sal Da Vinci, l’esibizione di Alicia Keys con Ramazzotti, i The Kolors con Fru sul placo del Suzuki Stage e, infine, Arisa con la sua canzone ‘Magica favola’.

Fru dei The Jackal dal Suzuki Stage con i The Kolors è l’ospite più commentato della serata con 900mila interazioni. Segue Alicia Keys con 250mila, Eros Ramazzotti con 205mila, la co-conduttrice Irina Shayk con 73mila e Mogol, che ha ricevuto il premio alla Carriera, con 65mila.

“Sei agitato? Se avessi bisogno di tranquillanti…”. E’ stata la proposta di Arisa a Carlo Conti entrando sul palco di Sanremo 2026 per esibirsi nella terza serata del festival, scatenando non solo le risate in platea, ma anche quella incredula di Carlo Conti. Ma il mistero è stato svelato, si trattava del Fantasanremo: Arisa che “offre antidolorifici a Carlo Conti” valeva 10 punti. Un momento che ha totalizzato sui social 22mila interazioni.

Fru fa il botto: con 900mila interazioni regala il momento più divertente della serata. Il membro del collettivo The Jackal è salito sul palco del Suzuki Stage per riproporre la coreografia di ‘Tu con chi fai l’amore’ dei The Kolors. I suoi passi di danza, già apprezzatissimi durante la partecipazione della band capitanata da Stash al Festival di Sanremo 2025, hanno conquistato di nuovo il pubblico.

Dall’abito con il corpetto di velluto nero e una gonna di piume bianche e organza a quello giallo (e luminosissimo): i look scelti da Laura Pausini per la terza serata sono stati i più discussi sui social con 52.300 interazioni. A seguire Arisa (15.200), la co-conduttrice Irina Shayk (7.900), Sal Da Vinci (6.800) e Sayf (4.300).

Nel Sanremo Human Index, l’indice di vittoria conferma Arisa in testa con il 7,01%, pur registrando una flessione rispetto ai giorni precedenti. Alle sue spalle cresce la pressione competitiva di Sal Da Vinci (6,38%), Sayf (6,17%), Ditonellapiaga (5,65%) e della coppia Fedez & Masini (5,45%), che mostrano una dinamica di consenso social in crescita, riducendo progressivamente il gap con la prima in classifica.



Seguono: Serena Brancale (4,97%), Elettra Lamborghini (4,85%), Samurai Jay (4,79%), Fulminacci (4,06%), Nayt (3,90%), LDA & Aka7even(3,86%), Ermal Meta (3,69%), Luchè (3,54%), Tommaso Paradiso (3,23%), Tredici Pietro (2,89%). E ancora: le Bambole di Pezza (2,83%), J-Ax (2,66%), Levante (2,52%), Dargen D’Amico (2,40%), Michele Bravi (2,17%), Chiello (2,13%), Raf (2,01%), Enrico Nigiotti (1,93%), Malika Ayane (1,85%), Mara Sattei (1,71%), Francesco Renga (1,67%), Leo Gassmann (1,49%), Eddie Brock (1,41%) e, infine, Maria Antonietta & Colombre (1,40%) e Patty Pravo (1,39%).

