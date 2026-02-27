Sanremo 2026, Michele Zarrillo chi è: la cover con Sal Da Vinci

Michele Zarrillo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il suo celebre brano ‘Cinque giorni’, con Sal Da Vinci, in gara al Festival con il brano ‘Per sempre sì’.

Una delle carriere più longeve e acclamate nella storia della musica italiana. Michele Zarrillo nasce a Roma il 13 giugno 1957. Negli anni ’70 fonda il gruppo Semiramis. Nel 1974 è voce solista del gruppo Rovescio della Medaglia, iniziando a farsi notare nel panorama musicale italiano.

Negli anni successivi firma brani per artisti come Renato Zero e Ornella Vanoni. Nel 1987 vince nella categoria ‘Nuove Proposte’ con La notte dei pensieri’.

Nel 1994 partecipa alla kermesse canora con ‘Cinque Giorni’, si classifica al quinto posto, ma consolida Zarrillo tra i grandi della musica italiana. Partecipa ancora al Festival con L’alfabeto degli amanti nel 2006 e L’ultimo film insieme nel 2008.

Nel 2013 ha dovuto mettere in stop la sua carriera a causa di un infarto. Torna in scena nel 2014. Nel 2018 Michele Zarrillo partecipa come giudice e coach al programma Ora o mai più e nel 2021 partecipa come ospite al Festival di Sanremo. Ma sul palco dell’Ariston torna anche nel 2023 con Will durante la serata delle cover.

Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più

Troppa gente che mi chiede

Scava dentro la ferita e in me

Non cicatrizzi mai

Faccio male anche a un amico

Che ogni sera è qui

Gli ho giurato di ascoltarlo

Ma tradisco lui e me

Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai

Se conviene più guarire

O affondare giù, per sempre

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te

Tutto e ancora più di tutto

Per cercare di scappare

Ho provato a disprezzarti

A tradirti, a farmi male

Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai

Se conviene farsi forza

O lasciarsi andare giù nel mare

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri

Mi dici tu chi ti perdonerà

Di esserti dimenticata ieri

Quando bastava stringersi di più

Parlare un po’

Amore

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

