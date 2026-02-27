Sammarco: ”Per fermare il Napoli serve intensità”

Paolo Sammarco, allenatore dell’Hellas Verona, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita:

“Recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Una partita complicata, è una squadra forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà”.

Basterà l’intensità per fermare il Napoli? “Non so se basterà, ma ne servirà, insieme ad attenzione e concentrazione, è una squadra che attacca con molti giocatori. L’intensità è il punto di partenza“.