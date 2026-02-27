Renica: ”Lo scudetto perso fu quello che meritammo di più”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli

”Lo scudetto che meritavamo di più è quello che abbiamo perso, ma questo è il calcio. E’ fatto di momenti, episodi, situazioni anche perchè la somma di tante piccole cose determina il risultato. Il Milan è stato il nostro avversario per eccellenza, aveva grandi campioni in rosa, ma il calo di fine campionato lo avevamo sempre e lo abbiamo avuto anche nell’anno dello scudetto. A Napoli ho vissuto una favola, ho scoperto una città bellissima con persone fantastiche perchè Napoli ti entra nel cuore, ma ragazzi, ho giocato con Maradona e ancora oggi, mi guardo e mi chiedo: ma con chi ho giocato? Lo guardavo in allenamento e pensavo: ma come fa? Sono davvero fortunato ad averlo vissuto, noi con lui siamo migliorati, tutti. I valori che trasmetteva Diego erano unici: autostima, rispetto, educazione, mai una parola fuori posto, Maradona è davvero un mito, ma come uomo ancora prima”