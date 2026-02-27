NewsCalcioNapoli

Politano c’è, Alisson si candida: le scelte per Verona

Anguissa verso la convocazione. Out Di Lorenzo, Rrahmani e Neres

By Sara Di Fenza
Rifinitura decisiva per il Napoli in vista della sfida di domani (ore 18) al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Sotto osservazione soprattutto André-Frank Zambo Anguissa: dopo i 45 minuti nell’allenamento congiunto contro il Giugliano, oggi verrà presa la decisione sulla convocazione. Il peggio sembra alle spalle dopo la lesione al bicipite femorale e il successivo problema alla schiena.

Come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, restano invece indisponibili Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e David Neres. A centrocampo scalpitano Billy Gilmour, Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas, mentre per Kevin De Bruyne e Scott McTominay l’obiettivo resta il Torino al Maradona.

In attacco si candida ancora Alisson dopo la prova di Bergamo contro l’Atalanta: con lui Vergara e Hojlund. Sulle corsie laterali, a destra Matteo Politano, a sinistra ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez.

