Napoli, nulla da fare per Anguissa: il camerunense non partirà per Verona!

La prudenza prevale in casa Napoli alla vigilia della trasferta di Verona. Secondo quanto riferito da Sky Sport e dal portale TuttoNapoli, Frank Zambo Anguissa non sarà convocato per la sfida del Bentegodi. Antonio Conte ha deciso di risparmiare il centrocampista camerunense, fermo dallo scorso novembre per una lesione di alto grado al bicipite femorale.

Factory della Comunicazione

Anguissa aveva preso parte all’allenamento congiunto disputato in settimana contro il Giugliano, dando segnali incoraggianti, ma lo staff tecnico ha ritenuto prematuro il suo rientro in gara ufficiale. Nessuna forzatura, dunque, per evitare ricadute. L’elenco degli indisponibili resta lungo: oltre ad Anguissa, non saranno della partita Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Amir Rrahmani e Kevin De Bruyne. Un’emergenza che condizionerà inevitabilmente le scelte del Napoli contro l’Hellas Verona.