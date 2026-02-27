NewsCalcioIn Evidenza

“La qualificazione non è così scontata”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte per le ultime in vista della sfida del  Napoli di domani contro l’Hellas. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

“Il Napoli deve blindare la qualificazione in Champions, anche perché la qualificazione non è così scontata: ha un buon vantaggio ma deve conservarlo. Lazio e Milan in casa, ma il Napoli ha tutte le carte per blindare la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Lo ha nelle corde, nel DNA e nelle intenzioni del tecnico, Antonio Conte”.

 

“Vergara?

In questi mesi ha dimostrato di poter essere tra i titolari del Napoli, certo con il ritorno di De Bruyne e Anguissa ed il possibile cambio modulo potrebbe vedere a rischio il suo posto dal 1′. Ha sfruttato benissimo questi mesi, e ci può stare una piccola flessione nel tempo. Bisogna dargli tempo di maturare: non è un bambino, ha 23 anni ma ha trovato spazio solo nell’ultimo periodo”.

