Giordano tra i premiati al “Castagner”: Norcia omaggia il suo tecnico simbolo

Stamattina la cerimonia. Riconoscimenti anche a Cucchi e Tommasi

By Sara Di Fenza
Alle 10, a Norcia, è stato assegnato il Premio nazionale dedicato a Ilario Castagner, allenatore protagonista tra Anni Settanta e Novanta con 690 panchine tra A, B e C1 alla guida di club come Atalanta BC, Perugia Calcio, SS Lazio, AC Milan e FC Internazionale Milano. La città umbra, che lo ha nominato cittadino onorario per i tanti ritiri svolti sul territorio, ne celebra così il legame profondo.

Tra i premiati Bruno Giordano, ex bomber di Lazio e Napoli, Gianfranco Casarsa, la storica voce Rai Riccardo Cucchi e il giornalista Claudio Sampaolo.

Sarà inoltre consegnato il primo PremioFlavio Falzetti” a Damiano Tommasi, ex bandiera della AS Roma e oggi sindaco di Verona. Tra gli ospiti Riccardo Gaucci, Walter Novellino e Paolo Berrettini.

Fonte: Corriere dello Sport

