Cidim, si chiude domani a Vibo Valentia il festival Giovani talenti in Calabria

(Adnkronos) – Tantissimi gli spettatori che hanno assistito alla prima edizione del Festival dei Giovani Talenti Musicali in Calabria che domani, sabato 28 febbraio alle ore 18,00, si chiude con l’esibizione del Trio David composto da Gloria Santarelli, violino, Chiara Mazzocchi, viola e Tommaso Castellano, violoncello. Il concerto si svolgerà all’interno della Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti di Vibo Valentia. L’iniziativa fa parte del progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”, promosso da diversi anni dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola, con lo scopo di favorire la carriera professionale in Italia e all’estero dei migliori giovani musicisti e strumentisti del paese.

“L’iniziativa si è tenuta in Calabria per la prima volta, grazie alle risorse regionali dell’Avviso Pubblico Sostegno e promozione turistica e culturale Eventi Turistici e Culturali, e ha ottenuto non solo un grande riscontro da parte del pubblico, ma è riuscita anche a centrare un duplice obiettivo: far conoscere ai cittadini le abilità artistiche di tanti giovani talenti della musica italiana e promuovere l’immagine della Calabria, terra di imponenti bellezze naturali, enogastronomiche e artistiche. La musica, infatti, può rappresentare per qualsiasi territorio uno straordinario strumento di promozione e un efficace volano per l’economia dello stesso, grazie all’indotto che ogni singolo evento è in grado di generare”, spiega il presidente del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“La chiusura del festival viene affidata domani a un brillante ensemble, il Trio David che negli ultimi anni ha preso parte a importanti stagioni concertistiche. Per il nostro pubblico il Trio ha individuato un repertorio molto originale, offrendo in una location di grande prestigio e appeal, come il complesso monumentale dei Gesuiti di Vibo Valentia, una serata certamente indimenticabile agli spettatori presenti. Desidero ringraziare l’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Calabria e la Direzione Generale Spettacolo per il sostegno e i tanti partner che hanno collaborato alla riuscita del festival, tra cui L’Associazione la Goccia, la Fattoria sociale Junceum, Sviluppumbria, FISH Calabria ODV Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie, la Società Cooperativa Sociale Guardo Oltre e la Società Cooperativa Sociale Five arl“, conclude Francescantonio Pollice. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito del Cidim.

