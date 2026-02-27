Champions League: Gli esiti dei sorteggi e l’avversario dell’Atalanta
Super sfida negli ottavi di finale per Palladino
È tempo di sorteggi a Nyon. Nella “Casa del Calcio“, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli Ottavi di Champions League.
L’unica Italiana rimasta in gara è la sorprendente Atalanta, reduce dalla grandissima vittoria con conseguente rimonta ai danni del Borussia Dortmund.
I Bergamaschi proseguiranno il proprio percorso in questa edizione di Champions League, ancora dalla Germania, perché affronteranno il Bayern Monaco.
Di seguito tutti gli accoppiamenti:
Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)
Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)
Real Madrid (SPA) – Manchester City (ENG)
Atalanta (ITA) – Bayern Monaco (GER)
Newcastle (ENG) – Barcellona (SPA)
Atletico Madrid (SPA) – Tottenham (ENG)
Bodo Glimt (NOR) – Sporting Lisbona (POR)
Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)