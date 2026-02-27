NewsCalcioChampions League

Champions League: Gli esiti dei sorteggi e l’avversario dell’Atalanta

Super sfida negli ottavi di finale per Palladino

By Sara Di Fenza
È tempo di sorteggi a Nyon. Nella “Casa del Calcio“, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli Ottavi di Champions League.

L’unica Italiana rimasta in gara è la sorprendente Atalanta, reduce dalla grandissima vittoria con conseguente rimonta ai danni del Borussia Dortmund.

I Bergamaschi proseguiranno il proprio percorso in questa edizione di Champions League, ancora dalla Germania, perché affronteranno il Bayern Monaco.

Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)

Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)

Real Madrid (SPA) – Manchester City (ENG)

Atalanta (ITA) – Bayern Monaco (GER)

Newcastle (ENG) – Barcellona (SPA)

Atletico Madrid (SPA) – Tottenham (ENG)

Bodo Glimt (NOR) – Sporting Lisbona (POR)

Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)

