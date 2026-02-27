NewsCalcioIn Evidenza

Alessandro Renica, ex Napoli: “Ecco il limite di Conte”

By Emanuele Arinelli
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli:

 

Factory della Comunicazione

“E’ una fortuna ed un privilegio unico aver segnato alla Juve ai quarti di coppa Uefa, al 119 esimo. Lo stadio era indescrivibile e solo chi c’era può capire, c’era un frastuono che non riuscivamo neanche a parlare in campo. 

Il Napoli quest’anno ha l’ottava difesa del campionato di serie A, principalmente a causa degli infortuni che hanno fatto calare le prestazioni della fase difensiva.

Lo stesso Buongiorno non ha ancora recuperato dal brutto infortunio alla schiena dello scorso anno. E lo stesso vale anche per altri giocatori, Rrahmani ad esempio è al terzo infortunio muscolare e parliamo di un giocatore che è diventato una colonna portante della difesa, un giocatore insostituibile e averlo a fasi alterne non aiuta anche perchè con Rrahmani in campo si subivano meno gol.

 

Conte è un grande allenatore perchè ha dimostrato e vinto tanto, come prepara le partite e come le mette giù dal punto di vista tattico è impeccabile, dal punto di vista fisico è un peccato che non cerchi di migliorarsi. Ha avuto problemi anche in Champions e quest’anno è stato clamoroso non aver passato il turno con quelle avversarie abbordabili, per cui credo sia un suo limite”.

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A: Parma-Cagliari 1-1

News

“La qualificazione non è così scontata”

News

“Il Napoli potrebbe averlo preso anticipando la concorrenza”

News

Simone Antolini: “L’accoglienza per Giovane e la probabile formazione del…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.