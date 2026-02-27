Alessandro Renica, ex Napoli: “Ecco il limite di Conte”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli:

“E’ una fortuna ed un privilegio unico aver segnato alla Juve ai quarti di coppa Uefa, al 119 esimo. Lo stadio era indescrivibile e solo chi c’era può capire, c’era un frastuono che non riuscivamo neanche a parlare in campo.

Il Napoli quest’anno ha l’ottava difesa del campionato di serie A, principalmente a causa degli infortuni che hanno fatto calare le prestazioni della fase difensiva.

Lo stesso Buongiorno non ha ancora recuperato dal brutto infortunio alla schiena dello scorso anno. E lo stesso vale anche per altri giocatori, Rrahmani ad esempio è al terzo infortunio muscolare e parliamo di un giocatore che è diventato una colonna portante della difesa, un giocatore insostituibile e averlo a fasi alterne non aiuta anche perchè con Rrahmani in campo si subivano meno gol.

Conte è un grande allenatore perchè ha dimostrato e vinto tanto, come prepara le partite e come le mette giù dal punto di vista tattico è impeccabile, dal punto di vista fisico è un peccato che non cerchi di migliorarsi. Ha avuto problemi anche in Champions e quest’anno è stato clamoroso non aver passato il turno con quelle avversarie abbordabili, per cui credo sia un suo limite”.