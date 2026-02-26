IntervisteCalcioNews

“Senza un’adeguata gestione, gli infortuni aumentano! Corsa Champions? Occhio a…”

By Riccardo Cerino
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni De Biasi, allenatore ed ex tecnico di Paolo Sammarco (oggi sulla panchina del Verona).

Gli infortuni dipendono dalle troppe partite? Il recupero è parte integrante del lavoro e se non hai i tempi aumenta il rischio, così è più facile che ci siano problemi muscolari. La casistica aumenta con l’aumentare delle gare.
Il Napoli ha avuto una flessione in quest’ultimo periodo. Guardavo l’Atalanta e vedevo che dopo l’Inter, che viaggia ad una media di 2,8, c’è proprio la squadra di Palladino. Il Napoli è sotto la media. Con 12 partite da giocare credo ci sia il tempo per il recupero anche dell’Atalanta“.

