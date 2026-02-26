Adnkronos News

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) – Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L’ultimo a salire sul palco sarà Sayf. Oggi sono in programma le esibizioni di 15 artisti big, che saranno precedute dalla finale tra le nuove proposte: sfida tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 

1 – Maria Antonietta & Colombre – ‘La felicità e basta’ 

2 – Leo Gassmann – ‘Naturale’ 

3 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’ 

4 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’ 

5 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’ 

6 – Raf – ‘Ora e per sempre’ 

7 – Francesco Renga – ‘Il meglio di me’ 

8 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’ 

9 – Serena Brancale – ‘Qui con me’ 

10 – Samurai Jay – ‘Ossessione’ 

11 – Arisa – ‘Magica favola’ 

12 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’ 

13 – Luchè – ‘Labirinto’ 

14 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’ 

15 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’. 

 

