Adnkronos News

Sanremo, emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta ‘Eternità’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo rende omaggio ad Ornella Vanoni. La nipote della cantante scomparsa a novembre, Camilla Ardenzi, è stata invitata sul palco da Carlo Conti ed ha regalato al pubblico una interpretazione del brano della Vanoni ‘Eternità’, di Bigazzi e Cavallaro, che l’artista presentò al festival nel 1970 in coppia con I Camaleonti. Momento particolarmente emozionale sul finale, quando la voce che canta diventa proprio quella di Ornella Vanoni. 

Factory della Comunicazione

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanremo, Fulminacci sfida la ‘Stupida fortuna’ e passa sotto una scala

Adnkronos News

Sanremo 2026, omaggio a Ornella Vanoni: sul palco la nipote Camilla Ardenzi

Adnkronos News

Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: in gara con il brano ‘Che fastidio!’

Adnkronos News

Camminare fa bene al cuore ma il Jeffing è più utile: cos’è l’esercizio…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.