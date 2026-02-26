Adnkronos News

Pusher ucciso a Rogoredo, la lettera di Cinturrino: “Ho avuto paura, pagherò per il mio errore”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo”. Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano, e consegnata dall’avvocato dell’uomo in anteprima alla trasmissione Diario del Giorno su Rete 4.  

Factory della Comunicazione

“Credetemi – le parole di Cinturrino – ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Mi scuso con tutti i miei colleghi ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e dalle lodi ricevute negli anni, assenza di alcun tipo di sanzione disciplinare e stima dei colleghi delle volanti, del commissariato di Mecenate e non solo. Perdonatemi, pagherò per il mio errore”.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan ‘Per sempre sì’

Adnkronos News

La vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia

Adnkronos News

Sanremo, Dargen D’Amico s’infuria per esposto Codacons: “Pubblicità…

Adnkronos News

Livorno, 56enne ucciso a coltellate nel centro città

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.