Napoli, Elmas stavolta rifiata? Conte ha già pronta l’alternativa, ecco quale

By Riccardo Cerino
Dopo esser stato praticamente impegnato senza soluzione di continuità sin dallo scorso 5 ottobre, per Eljif Elmas potrebbe essere giunto il momento di tirare il fiato. Stando infatti al quotidiano Tuttosport, Billy Gilmour è in crescita e sabato – in casa del Verona – potrebbe partire dal primo minuto.

Tempistiche differenti per quanto riguarda invece Kevin De Bruyne. Il belga, rientrato a Napoli solo da qualche giorno, ha messo nel mirino la fine di marzo per poter rimettere piede anche in campo. Ad Antonio Conte spetterà la valutazione di ogni rischio, nell’ottica di un finale di stagione che andrà affrontato con equilibrio per mantenere saldo l’obiettivo principale (quello della qualificazione alla prossima Champions League).

