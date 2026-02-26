NewsCalcioRassegna Stampa

Minuti nelle gambe per Lukaku e Gilmour, e valutazione per Anguissa, ecco Napoli-Giugliano

By Emilia Verde
0

Il Napoli si allenato in maniera congiunta col Giugliano, a Castel Volturno. Mettere minuti nelle gambe per Lukaku e Gilmour, è stato importante in vista dei prossimi match, ma lo stesso vale per le valutazioni alle condizioni di Anguissa. Il Corriere dello Sport scrive: “Oltre alla valutazione delle condizioni di Anguissa, di certo il protagonista dell’ormai consueto appuntamento di metà settimana voluto da Conte sin da quando il Napoli è stato eliminato in Champions, l’allenamento di ieri è servito a quei calciatori come Lukaku e Gilmour – reduci da lunghi infortuni – per mettere minuti e ritmo nelle gambe”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

FOTO – De Bruyne a cena da Mimì alla Ferrovia

News

Lukaku in gol due volte contro il Giugliano, ma non è tutto

News

“Antonio Di Natale tra i protagonisti della XXII esima edizione del Premio…

News

Napoli Women – Da settembre si apre il ponte con gli States

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.