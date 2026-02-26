Minuti nelle gambe per Lukaku e Gilmour, e valutazione per Anguissa, ecco Napoli-Giugliano

Il Napoli si allenato in maniera congiunta col Giugliano, a Castel Volturno. Mettere minuti nelle gambe per Lukaku e Gilmour, è stato importante in vista dei prossimi match, ma lo stesso vale per le valutazioni alle condizioni di Anguissa. Il Corriere dello Sport scrive: “Oltre alla valutazione delle condizioni di Anguissa, di certo il protagonista dell’ormai consueto appuntamento di metà settimana voluto da Conte sin da quando il Napoli è stato eliminato in Champions, l’allenamento di ieri è servito a quei calciatori come Lukaku e Gilmour – reduci da lunghi infortuni – per mettere minuti e ritmo nelle gambe”.