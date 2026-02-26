NewsCalcioRassegna Stampa

FOTO – De Bruyne a cena da Mimì alla Ferrovia

By Emilia Verde
Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è tornato a Napoli, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo da settembre. Ieri l’azzurro è stato a cena da Mimì alla Ferrovia, storico ristorante napoletano, come scrive Il Mattino. “Kevin De Bruyne da Mimì alla Ferrovia. Mentre si attende con ansia il ritorno in campo del giocatore azzurro, il belga è stato immortalato con i titolari dello storico ristorante di Napoli. Per De Bruyne il mitico peperone imbottito, ricottine e mozzarella e due assaggi di pasta, mezzani lardiati e genovese”.

