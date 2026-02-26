NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – De Bruyne continua il lavoro a Castel Volturno: obiettivo Torino

By Emilia Verde
0

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, a Napoli da qualche giorno, ha cominciato il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, il suo obiettivo è provare ad esserci contro il Torino, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A breve toccherà anche a De Bruyne testare le proprie condizioni in vista della prima convocazione: KDB, assente dal 25 ottobre e reduce da un intervento al bicipite femorale della coscia destra, ha messo il Torino nel mirino”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Anguissa riparte dalla panchina al Bentegodi

News

Minuti nelle gambe per Lukaku e Gilmour, e valutazione per Anguissa, ecco…

News

FOTO – De Bruyne a cena da Mimì alla Ferrovia

News

Lukaku in gol due volte contro il Giugliano, ma non è tutto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.