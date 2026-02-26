CdS – De Bruyne continua il lavoro a Castel Volturno: obiettivo Torino

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, a Napoli da qualche giorno, ha cominciato il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, il suo obiettivo è provare ad esserci contro il Torino, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A breve toccherà anche a De Bruyne testare le proprie condizioni in vista della prima convocazione: KDB, assente dal 25 ottobre e reduce da un intervento al bicipite femorale della coscia destra, ha messo il Torino nel mirino”.

