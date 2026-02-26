“Bullizza mia nipote”: nonno entra in aula alle elementari e schiaffeggia un bimbo

(Adnkronos) – Un bimbo bullizza la nipotina: il nonno entra a scuola di nascosto e lo schiaffeggia. È accaduto oggi nella scuola primaria ‘Leonardo da Vinci’ di Voghera, in provincia di Pavia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Provincia Pavese’, l’uomo è riuscito ad eludere i controlli all’ingresso, introducendosi nei locali scolastici subito dopo il suono della prima campanella. Una volta all’interno, ha agito velocemente, colpendo il bambino prima che l’insegnante, sorpresa dall’accaduto, potesse intervenire. Dopo lo schiaffo, l’uomo si è dileguato rapidamente, senza lasciare il tempo per alcuna reazione da parte del personale scolastico.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensiv ‘Sandro Pertini’, che include la primaria ‘Leonardo da Vinci’, ha subito commentato l’incidente, definendolo “inaccettabile e privo di giustificazione”. Maria Teresa Lopez, preside della scuola, ha ribadito l’importanza di seguire i canali corretti per affrontare difficoltà tra bambini: “Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali istituzionali previsti”, ha dichiarato.

Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. L’incidente ha suscitato preoccupazione riguardo alle misure di sicurezza adottate all’interno dell’istituto, in particolare durante i momenti di maggiore afflusso.

