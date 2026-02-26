Anguissa riparte dalla panchina al Bentegodi

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa continua il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, e l’obiettivo sembra chiaro. Il Corriere dello Sport scrive: “Buone sensazioni diffuse, dopo l’allenamento congiunto. Buone risposte per un tempo corrispondente alla frazione di una partita: se anche oggi e domani i riscontri saranno convincenti, allora Anguissa ricomincerà il suo percorso dalla panchina al Bentegodi. E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Ma Frank è pronto a ricominciare: gradualmente, con attenzione, con fiducia.

Factory della Comunicazione