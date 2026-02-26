Anguissa riparte dalla panchina al Bentegodi

NewsCalcioRassegna Stampa

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa continua il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, e l’obiettivo sembra chiaro. Il Corriere dello Sport scrive: “Buone sensazioni diffuse, dopo l’allenamento congiunto. Buone risposte per un tempo corrispondente alla frazione di una partita: se anche oggi e domani i riscontri saranno convincenti, allora Anguissa ricomincerà il suo percorso dalla panchina al Bentegodi. E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Ma Frank è pronto a ricominciare: gradualmente, con attenzione, con fiducia.

Dalla sosta di novembre a oggi, cioè a ieri, Frank ha perso 23 partite tra campionato (15), Champions (4), Coppa Italia (2), Supercoppa (2) e non ha alzato il trofeo al cielo di Riyadh. Tra l’altro, quando s’è fermato, era a quota 15 presenze complessive, 11 con 4 gol in campionato e 4 in Europa, uno dei migliori marcatori della squadra e di certo uno dei top per rendimento e impatto. Un trascinatore. Un uomo decisivo mancato come il pane ad una squadra che ora ritroverà in lotta per la qualificazione in Champions: uomini come Frank e De Bruyne, al lavoro a Castel Volturno per accorciare ancora i tempi, saranno fondamentali per blindare il pass”.
