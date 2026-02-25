Vista la situazione, Gravina accelera sulla riforma arbitrale

Come riporta Il Mattino, oggi prendono ufficialmente il via i lavori per trasformare l’idea del presidente federale Gabriele Gravina di creare una classe arbitrale d’élite in un progetto concreto. La situazione è considerata urgente: gli arbitri sono da tempo al centro delle polemiche e la Federazione ritiene necessario intervenire immediatamente.

La riunione è fissata per le 15 nella sede di via Allegri. Sarà aperta da Gravina ma avrà natura tecnica, con la partecipazione del designatore Rocchi e del vicepresidente AIA Massini. In un successivo incontro entreranno anche i rappresentanti della Serie A e della Serie B.

Alla base della riforma c’è una bozza in 15 punti presentata giovedì scorso. Quando Gravina ha chiesto ai presenti se qualcuno fosse soddisfatto dell’attuale organizzazione arbitrale, nessuno ha risposto affermativamente: un segnale forte, che spinge verso una svolta immediata e strutturata.