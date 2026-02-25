Champions LeagueCalcioNews

Champions League – Juventus che beffa: 3-2 al Galatasaray ma non basta, è eliminata

By Luigi d' Aniello
Che beffa amara per la Juventus. I bianconeri battono 3-2 il Galatasaray nel ritorno dei play-off di Champions League ma non basta per ribaltare la sconfitta dell’andata per 5-2. Novanta minuti praticamente perfetti per la squadra di Spalletti, che apre le marcature con Locatelli su rigore alla fine del primo tempo e nonostante la inferiorità numerica per l’espulsione ad inizio ripresa di Kelly riesce a trovare i due gol con Gatti e McKennie portando la gara ai supplementari. Nell’extratime i turchi trovano le reti con Osimhen a fine primo supplementare e poi con Baris a fine secondo tempo si qualificano agli ottavi di finale. Juve che esce dalla Champions League nonostante una grande prestazione di cuore

