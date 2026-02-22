NewsCalcioRassegna Stampa

“UNDER GOL”. Un giovane Napoli alla conquista dei tre punti. L’assalto dei ventitreenni!

By Giuseppe Sacco
NAPOLI A 23 GIRI

 

Antonio lancia un tridente inedito di ventitreenni contro l’Atalanta: Santos titolare per la prima volta

 

Alisson con Vergara e Hojlund 92 giorni dopo Lang e Neres

 

 

C era un tridente di 23 anni. Media perfetta, tre per ventitré che fa 69, un inedito assoluto: Vergara, Alisson e Hojlund. La prima insieme dal primo minuto: un napoletano, un danese e un brasiliano. E non fa mica ridere come certe storielle: quello che Conte è pronto a lanciare oggi a Bergamo sarà un attacco mai visto, e la variabile si chiama Alisson. Il più grande del trio, l’unico 2002 in mezzo ai 2003, 23 anni (e cinque mesi) compiuti il 27 settembre scorso. Vergara, invece, è il secondo dei fratelli del gol: lui, il ventitreesimo, l’ha festeggiato il 16 gennaio. Con regalo scartato il 17 al Maradona: esordio da titolare con il Napoli in campionato. Poi, Rasmus. Il più piccolo della compagnia, anche se non si direbbe considerando muscoli e struttura: 23 anni da neanche venti giorni, dal 4 febbraio, e il titolo di capocannoniere del gruppo con 12 gol, 8 in campionato, a un passo dal suo primato personale di 9 in Serie A stabilito proprio con l’Atalanta nella stagione 2022-2023. La copertina è sua: è il grande ex della sfida con la Dea, per la prima volta a Bergamo da quando ha salutato tutti. Ci sono ancora un po’ di amici di quella squadra: da Scalvini a De Roon e Pasalic, tanto per citarne qualcuno. Ma questa è un’altra storia.  

