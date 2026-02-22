Per festeggiare Hojlund il sold out non solo al Maradona

Meglio di Lukaku e De Bruyne

Non solo in Scozia, Scott ha conquistato anche la stima dei tifosi del Napoli. La sua maglia numero 8 è, senza dubbio, la più ricercata degli ultimi mesi, superando nelle vendite quelle di due totem come Lukaku e De Bruyne. E mentre oltremanica gli scozzesi erano intenti ad ammirare il suo quadro nella galleria d’arte di Edimburgo, a Napoli i supporters azzurri e i turisti appassionati di calcio di mezza Europa hanno fatto a gara, a San Gregorio Armeno, per accaparrarsi la statuetta del presepe di Scott, sold out in tutte le botteghe. La mezzala è stata celebrata con un murale anche in Campania, “Built to battle” dell’artista Luciano Ranieri, a due passi da Capodichino. Il primo piano di Scott in un’azione di gioco, corredato dalla scritta “McFratm”. Il soprannome coniato dal compagno di squadra Pasquale Mazzocchi fa trapelare il lato umano di Scott McTominay: campione sì, ma anche di umiltà. Fonte: Gazzetta