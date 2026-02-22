McTominay, il problema muscolare resta serio, il punto

L’infortunio di Scott McTominay resta serio, anche da quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per il centrocampista il ritorno in campo a breve è ancora un punto interrogativo: “Il problema al gluteo è rimasto serio, così come era sembrato già a Marassi e a Bergamo McT salterà la terza partita consecutiva, sognando anche che sia l’ultima. La Champions chiama, il Mondiale è all’orizzonte e con i muscoli non si scherza, per non mettere in pericolo l’ultimo lungo strappo che può valere la qualificazione tra le grandi e, soprattutto, l’appuntamento con la storia di un centrocampista che in patria è più di un idolo. Verona, sabato prossimo, è l’ennesimo snodo, bisognerà verificare – ovviamente – l’evoluzione di quella infiammazione che sta togliendo il sonno a McTominay: però c’è un filo sottile di ottimismo”.

